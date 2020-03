Angelina Jolie : Deux de ses filles ont subi des interventions chirurgicales !

Angelina Jolie a fait une sacrée révélation dans une tribune écrite pour le magazine Time à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme : l'actrice et réalisatrice a révélé que sa fille aînée Zahara (15 ans) et une autre de ses plus jeunes filles (Shiloh ou Vivienne) ont été opérées au cours de la dernière année. Sans pour autant rentrer dans les détails, elle a toutefois dit que la plus jeune avait été opérée de la hanche.

Elle a tenu à rendre hommage à sa famille pour la force dont elle a fait preuve face à ces épreuves. "J'ai passé les deux derniers mois en chirurgie avec ma fille aînée et, il y a quelques jours, j'ai vu sa soeur cadette subir une opération de la hanche", a commencé Angelina Jolie dans sa tribune. "Elles savent que j'écris ceci, parce que je respecte leur vie privée ; nous en avons discuté ensemble et elles m'ont encouragée à écrire. Elles comprennent que surmonter les défis médicaux et lutter pour survivre et guérir est quelque chose dont elles peuvent être fières", a écrit l'interprète de Maléfique.

Angelina Jolie a également été émue et surprise de la solidarité qui s'est installée au coeur de sa famille : "J'ai vu mes filles s'occuper les unes des autres. Ma plus jeune fille [Vivienne] a joué les infirmières avec sa soeur (...). J'ai vu comment toutes mes filles mettaient si facilement tout de côté pour s'occuper les unes des autres tout en étant heureuses d'aider celles qu'elles aiment." Et d'ajouter : "Je les ai regardées faire face à la peur avec un courage plein de détermination !"

Il n'a, en revanche, à aucun moment été fait mention du père des enfants, Brad Pitt. On ne sait donc pas s'il a été présent ou absent durant ces difficiles mois. S'il à l'air d'être à l'aube d'une nouvelle idylle, il a sans doute passé beaucoup de temps avec sa famille après ces interventions chirurgicales.