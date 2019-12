Brad Pitt : Il a fêté ses 56 ans avec une partie de ses enfants, sous escorte

Brad Pitt ne pouvait rêver mieux comme cadeau. Pour ses 56 ans, qu'il a fêtés le 18 décembre 2019, l'acteur américain a eu le plaisir de voir débarquer certains de ses enfants dans sa maison d'Hollywood, vraisemblablement les plus jeunes : Shiloh, 13 ans, Knox et Vivienne, 11 ans, et probablement Zahara, 14 ans. E! News, qui révèle l'information, n'est pas en mesure de le confirmer avec certitude.

"Brad a passé la journée dans sa maison d'Hollywood... Ses plus jeunes enfants sont passés lui rendre visite", a indiqué une source au média américain. Les visiteurs de Brad Pitt ne sont pas restés bien longtemps et sont repartis avec leurs gardes du corps pour "rejoindre directement la maison d'Angelina Jolie", est-il précisé.

Précédemment, une autre source avait avancé auprès d'E! News que Brad Pitt passerait Noël avec ses enfants à Los Angeles, en accord avec Angelina Jolie, dont il est séparé depuis 2016. "Les enfants viendront chez Brad et ils passeront la journée avec lui. Ils ont quelques traditions durant lesquelles ils mangent et s'offrent des cadeaux. Ils jouent de la musique et traînent. Brad veut toujours que ce soit spécial pour eux et adore voir l'excitation dans leurs yeux. (...) Le plus important est juste d'être ensemble, d'être une famille. (...) C'est la seule chose qu'il veut", a commenté la source pour E! News.

Sauf que l'on sait que ses rapports sont particulièrement tendus avec son fils Pax, 16 ans. Ce qui explique son absence pour ces célébrations, anniversaire comme Noël. Fut un temps, il se disait même qu'Angelina Jolie avait monté leur fils contre lui. S'agissant de l'aîné Maddox (18 ans), il a pris ses distances. Le jeune homme originaire du Cambodge étudie depuis plusieurs mois à l'université de Yonsei, considérée comme l'une des meilleures en Corée du Sud.