Brad Pitt en couple ? Grillé avec une mystérieuse brune à un concert

Brad Pitt enchaînerait-il les conquêtes ? Lundi 9 mars 2020, TMZ.com annonce que l'acteur américain était au concert du musicien Thundercat samedi dernier, accompagné d'une mystérieuse femme dont on ne connaît pas encore l'identité. Des témoins indiquent que l'acteur oscarisé est arrivé avec elle. Ils se sont assis côte à côte durant le concert.

Nos confrères américains dévoilent au passage une vidéo de Brad Pitt et de son amie, de dos, sans que l'on puisse voir correctement le visage de cette jeune femme aux cheveux bruns très courts. La nature de leur relation reste incertaine, les témoins n'ayant vu aucun signe de tendresse entre les deux complices. Dans l'espace VIP du concert de Thundercat, ils ont pu croiser Ariana Grande et Ty Dolla $ing, également dans l'assistance.

Brad Pitt serait-il à l'aube d'une nouvelle idylle ? Pour l'instant, il est le seul à le savoir. Il semble en tous cas que les événements survenus lors des SAG Awards, où il a chaleureusement retrouvé son ex Jennifer Aniston, n'aient rien changé à sa vie de célibataire. Alors que les fans espèrent un retour du couple culte, l'acteur a l'air de vouloir écrire une nouvelle histoire.

Il arrive parfois, rarement, que Brad Pitt évoque sa vie sentimentale. Lors de son discours aux Golden Globes, en janvier dernier, l'acteur de 56 ans avait exprimé son mécontentement face aux allusions de la presse people. "Je voulais amener ma mère, mais je n'ai pas pu, car dès que je m'assois à côté de quelqu'un, on dit que je sors avec", avait-il déclaré sur scène. Il faut dire que l'acteur de Once Upon a Time in Hollywood avait été photographié de nombreuses fois avec Alia Shawkat depuis novembre dernier. Mais tout porte à croire que leur relation soit purement amicale.