Brad Pitt en couple avec Alia Shawkat ? Sa mise au point

Depuis de longues semaines désormais, on prête une relation sérieuse à Brad Pitt et la comédienne Alia Shawkat. Aperçus maintes et maintes fois ensemble, ils ont même été photographiés lors d'un dîner en tête à tête dans un restaurant prisé de Los Angeles ou encore, lors d'un concert de Kanye West. Alors que plusieurs sources ont déjà démenti toute rumeur d'idylle, Brad Pitt vient d'en rajouter une couche.

Questionné sur les rumeurs les plus folles dont il fait l'objet, l'ex-conjoint d'Angelina Jolie répond avec franchise. "Je ne fais pas particulièrement d'efforts pour éviter ça, je ne cherche pas à créer de rumeurs", a expliqué Brad Pitt au New York Times, le 9 décembre 2019. "Je ne pourrai pas vous dire avec combien de femmes je suis sorti, selon eux, ces deux ou trois dernières années. Mais rien de tout cela n'est vrai", a poursuivi l'acteur de 55 ans, sans citer de noms.

Brad Pitt, lancé sur le sujet comme rarement, explique ensuite que sa vision sur les rumeurs de couple et sur sa vie privée a complètement changé avec le temps. Il se souvient encore de l'époque où il se cachait des médias pour ressentir un peu moins la pression.

"Il y a des moments où j'ai vu des photos de moi prises il y a des années. Je me suis dit 'Ce mec a l'air d'aller bien'. Mais je ne ressentais pas ça à l'intérieur. J'ai passé la majeure partie des années 90 à me cacher et à fumer de la weed. J'étais trop mal à l'aise avec toute cette attention. Puis je me suis rendu compte que je m'emprisonnais. Maintenant, je sors tout le temps et je vis ma vie. Généralement, les gens sont super cool avec moi", a-t-il conclu.

Même si Brad Pitt a l'air de dire que sa supposée relation avec Alia Shawkat est infondée, il n'a jamais infirmé publiquement ces rumeurs. Pour rappel, l'acteur de Once Upon a Time in Hollywood s'est séparé d'Angelina Jolie en septembre 2016, après deux ans de mariage et douze ans de vie commune. Le couple, qui avait accueilli six enfants, est toujours empêtré dans une bataille judiciaire pour son divorce. Par le passé, Alia Shawkat a été en couple avec Michael Cera et le producteur Jack Antonoff.