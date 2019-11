Brad Pitt recasé avec Alia Shawkat ? Des photos sèment le doute

Brad Pitt serait-il encore célibataire ? À 55 ans, l'acteur américain a connu une année chargée en émotion avec la sortie de deux films événements : Ad Astra et Once Upon a Time in Hollywood, qui ont connu un certain succès à l'internationale. Toujours dans la tourmente de son divorce d'avec Angelina Jolie, revenu dans l'actualité après que Maddox a refusé de le voir, Brad Pitt aurait retrouvé l'amour dans les bras d'une jeune actrice, de vingt-deux ans sa cadette.

D'après plusieurs médias américains, qui s'appuient sur des photos publiées sur les réseaux sociaux, Brad Pitt aurait retrouvé l'amour dans les bras d'Alia Shawkat, 30 ans tout pile. On a pu la connaître dans l'excellent Arrested Development, Green Room ou encore Whip It.

Les rumeurs d'une folle idylle entre les deux comédiens ont démarré le 16 novembre dernier, lorsqu'ils sont apparus ensemble lors de l'exposition LA On Fire, à la Wilding Cran Gallery de Los Angeles. L'artiste avait alors publié plusieurs photos de Brad lors de l'événement, où l'on voit Alia Shawkat discuter avec d'autres personnes, mais toujours en restant près de l'acteur. Le 24 octobre dernier, Brad Pitt et Alia Shawkat avaient déjà été photographiés ensemble. Ils se rendaient alors au one-man show de l'humoriste américain Mike Birbiglia, qui avait posté une photo des acteurs avec lui en coulisses.

Ces deux preuves auraient pu témoigner d'une simple amitié entre Brad et Alia, mais les médias américains se sont emportés lorsqu'ils ont découvert que le couple supposé s'était rendu dans un restaurant de Los Angeles, juste après leur expo, le 16 novembre dernier. Ils ont été repérés par un mystérieux internaute, qui a depuis supprimé son compte Twitter (et les photos qui vont avec). Des captures circulent néanmoins toujours chez nos confrères américains. Alors, amitié ou nouvelle idylle ? L'avenir nous le dira.