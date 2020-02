Donald Trump dézingue Brad Pitt : "C'est un petit prétentieux"

Fâché contre Hollywood, Donald Trump en a profité pour envoyer une pique à Brad Pitt, qui a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans Once Upon a Time... in Hollywood. "Et puis après vous avez Brad Pitt. Je n'ai jamais vraiment été un grand fan de lui. Il s'est levé et a prononcé un discours de petit prétentieux. C'est un petit prétentieux", a-t-il lâché lors de son meeting.

Pour rappel, Brad Pitt avait commencé les hostilités avec le président américain lors de son discours aux Oscars, début février. Il avait ouvertement soutenu la procédure d'impeachment qui visait Donald Trump, finalement acquitté au début du mois de février.