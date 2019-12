Angelina Jolie : Courses de Noël tardives avec ses jumeaux

Ce n'est pas parce qu'on est une grande star entourée de personnel qu'on ne peut pas se laisser déborder comme tout le monde. C'est le cas d'Angelina Jolie qui n'a pas fini son shopping de Noël.

Après une année chargée rythmée, de nouveau, par son divorce déchirant avec Brad Pitt, Angelina Jolie entend bien passer de bonnes fêtes avec ses enfants. Mais il semble que l'actrice de Maléfique ait oublié quelques présents à mettre sous le sapin. Elle a été aperçue les bras chargés de paquets le 23 décembre au Glendale Mall à Los Angeles accompagnée de ses jumeaux. Knox et Vivienne, 11 ans, se sont délectés de cette sortie en famille de dernière minute.

Le 18 décembre dernier, ils ont eu l'occasion de profiter d'un autre moment de grâce familiale. Angelina Jolie a autorisé ses enfants à rendre visite à leur père à l'occasion de son 56e anniversaire. D'après une source qui s'est confiée à ENews, "Brad a passé la journée dans sa maison d'Hollywood... Ses plus jeunes enfants sont passés lui rendre visite". Les jumeaux, accompagnés de Shiloh et Zahara, ont pu passer quelques heures chez Brad Pitt, mais sous surveillance rapprochée.

Le couple est toujours en pourparlers pour la garde des six enfants, il semblerait qu'Angie soit toutefois en train de s'assouplir. Pour la première fois en trois ans, l'acteur de Fight Club devrait pouvoir passer le réveillon avec ses enfants. Selon le magazine Us Weekly, "Brad prévoit d'avoir ses plus jeunes enfants la veille de Noël". Shiloh, 13 ans et les jumeaux devraient ainsi être avec leur père ce soir. Et sans surveillance, cette fois.