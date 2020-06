Angelina Jolie évoque sa séparation de Brad Pitt, "la bonne décision"

Les fans d'Angelina Jolie et Brad Pitt avaient été bouleversés par leur séparation et leur divorce. L'actrice américaine de 45 ans l'évoque dans une nouvelle interview : "Je me suis séparée pour le bien de ma famille. C'était la bonne décision."

C'est à l'édition indienne de Vogue qu'Angelina Jolie a fait cette rare confidence. Interviewée à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, ce samedi 20 juin 2020, l'héroïne de la saga Maléfique et envoyée spéciale du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a répondu à une question sur ses 6 enfants (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, et les jumeaux Knox et Vivienne, âgés de 18 à 11 ans). Comment est-elle parvenue à les garder dans un environnement sain, après sa séparation de leur papa, Brad Pitt ?

"Je me suis séparée pour le bien de ma famille. C'était la bonne décision, commence Angelina Jolie. Je continue à me focaliser sur leur guérison. Certains ont profité de mon silence, et les enfants voient des mensonges à leurs sujets dans les médias, mais je leur rappelle qu'ils connaissent leurs propres vérités et leurs esprits. En réalité, ce sont six jeunes très courageux et très forts."