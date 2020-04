Angelina Jolie, mère de six enfants : son conseil aux parents confinés

Dans une nouvelle tribune publiée sur le site du magazine Time, le 24 avril 2020, Angelina Jolie s'est improvisée conseiller familial en donnant des conseils aux parents confinés avec leurs enfants. Avec son ex-mari Brad Pitt, l'actrice est elle-même maman d'une tribu unique en son genre avec Maddox (né en 2001 et adopté au Cambodge), Pax (né en 2003 et adopté au Vietnam), Zahara (née en 2005 et adoptée en Éthiopie), Shiloh (le premier enfant naturel du couple, né en 2006 en Namibie) et les jumeaux Vivienne et Knox (nés à Nice en 2008). La star de Maléfique est actuellement confinée avec ses enfants à Los Angeles.

"J'imagine à quel point il est difficile pour chacun d'entre vous de traverser ces journées. A quel point vous voulez guider vos proches à travers cela. A quel point vous êtes inquiets", a ainsi écrit Angelina Jolie. La fille des acteurs Jon Voight et Marcheline Bertrand poursuit alors : "Je n'ai pas eu une enfance très stable. En fait, je n'ai jamais pensé que je pourrais être la maman de quelqu'un. Je me souviens de la décision de devenir parent. Ce n'était pas difficile d'aimer (...). Ce qui était difficile était de savoir qu'à partir de ce moment, je devais être celle s'assurant que tout allait bien."

En cette période de crise sanitaire, la star de Tomb Raider invite les parents confinés à faire du mieux qu'ils peuvent : "C'est une belle chose de découvrir que vos enfants ne veulent pas que soyez parfait. Ils vous veulent juste honnêtes. En fait, plus ils peuvent être grands là où vous êtes faibles, plus forts ils deviendront. Ils vous aiment. Ils veulent vous aider. Finalement, c'est l'équipe que vous construisez. Et d'une certaine façon, ils vous éduquent aussi. Vous grandissez ensemble."

Dans une première tribune publiée le 9 avril dernier, Angelina Jolie avait témoigné son inquiétude relative aux violences infantiles favorisées par ce contexte de confinement. Pour cette ambassadrice des Nations unies, aussi bien les pays développés que les camps de réfugiés sont concernés.