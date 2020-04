Angelina Jolie inquiète face au coronavirus : son cri d'alarme pour les enfants

En cette période de pandémie, Angelina Jolie reste plus que jamais mobilisée pour les enfants en difficultés. Dans une tribune publiée par Time magazine, le 9 avril 2020, la star américaine a témoigné son inquiétude relative aux violences infantiles favorisées par ce contexte de confinement. Pour l'actrice, réalisatrice et ambassadrice des Nations unies, aussi bien les pays développés que les camps de réfugiés sont concernés.

"Les enfants ne sont peut-être pas aussi sensibles au virus que d'autres groupes, mais ils sont particulièrement vulnérables à tant d'impacts secondaires de la pandémie sur la société. Les retombées économiques du Covid-19 ont été rapides et brutales, explique Angelina Jolie. Nous savons que le stress à la maison augmente le risque de violences domestiques." La star de 44 ans, elle-même maman de six enfants, poursuit alors : "Isoler une victime de sa famille et ses amis est une tactique de contrôle bien connue des agresseurs, ce qui signifie que la distanciation nécessaire pour stopper le Covid-19 en est une qui alimentera par inadvertance l'augmentation des traumatismes et des souffrances d'enfants vulnérables."

L'actrice de Maléfique ajoute que, pour des millions d'enfants dans le monde, l'école constitue "une bouée de sauvetage" et "un bouclier" offrant une protection "du moins temporaire". En attendant qu'il y ait une réelle prise de conscience de ces d'abus domestiques, ainsi qu'une meilleure réactivité et prise en charge des potentielles victimes, l'ex-épouse de Brad Pitt suggère "d'appeler familles et amis, surtout s'il y a une inquiétude pour une personne vulnérable". L'Américaine a également partagé le nom de plusieurs organisations pouvant aider ses concitoyens à distance.

En France, l'association La Voix de l'enfant a constaté une augmentation de 30% des cas préoccupants de possible maltraitance des enfants depuis le début du confinement, comme l'a rapporté franceinfo le 30 mars. Pour toute suspicion de maltraitance, le 119 (Allô Enfance en Danger) reste joignable.