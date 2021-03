Angelina Jolie accuse Brad Pitt de violences conjugales : elle est prête "à apporter des preuves"

Entre Angelina Jolie et Brad Pitt, la belle histoire d'amour s'écrit depuis septembre 2019... devant les tribunaux ! Et il ne faut pas compter sur un happy end. L'actrice refuse le moindre compromis quant à la garde de leurs enfants et elle compte bien se battre jusqu'au bout. La star de Tomb Raider met désormais sur la table de terribles accusations contre son ex...

Comme le rapporte The Blast, Angelina Jolie se "prépare à apporter des preuves de violences conjugales" et compte aussi sur "une autorité" prouvant ses dires. L'actrice âgée de 45 ans a déposé de nouveaux documents auprès de la justice dans le cadre de son divorce pour dénoncer la violence supposée dont elle aurait été victime de la part de Brad Pitt pendant les deux années de leur mariage ; le couple s'était marié en 2014 en France avant de rompre en 2016. Ce n'est pas la première fois que des soupçons se portent sur Brad Pitt puisqu'en 2016 une courte enquête avait été ouverte contre lui alors qu'il aurait été "verbalement et physiquement abusif" avec ses enfants lors d'un déplacement en jet. Il avait finalement été lavé de ces accusations.

Le procès de l'ex-couple s'annonce long puisque 21 témoins sont attendus à la barre ! Parmi lesquels, l'experte en violence domestique Alyce LaViolette, Michael Ofstedahl (ex-assistant de l'actrice) ou encore Jillian Armenante (ex-partenaire de tournage d'Angie) d'anciens gardes du corps, des psychiatres...

Angelina Jolie et Brad Pitt se battent notamment pour les conditions de garde de leurs six enfants - l'acteur de Once Upon A Time In Hollywood leur avait rendu hommage aux Oscars en recevant son prix - et cela s'annonce tendu. Ils sont les parents de Maddox (19ans), Zahara (16 ans), Pax (17 ans), Shiloh (14 ans) ainsi que les jumeaux Knox et Vivienne (12 ans). Des enfants qui pourraient bien aussi devoir témoigner. A cela vient s'ajouter une bataille financière, de la répartition de leurs biens aux versements de pensions alimentaires. Selon le site Celebrity Net Worth, la fortune d'Angelina Jolie est estimée à 120 millions de dollars et celle de Brad Pitt à 300 millions.

Une fois ce procès terminé, Angelina Jolie réussira-t-elle à vivre à l'étranger avec ses enfants comme elle a révélé le vouloir ? Cela semble peu probable, Brad Pitt - qui voit actuellement ses enfants quelques jours par semaine - y étant fermement opposé. L'acteur est en ce moment sur le tournage de son prochain film, Bullet Train.