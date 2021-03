Diaporama Angelina Jolie : Son fils Maddox témoigne contre Brad Pitt et dresse un portrait "peu flatteur"

Brad Pitt et Angelina Jolie à la soirée "Gala : Cinema for Peace", à Berlin.

Angelina Jolie et ses fils Maddox et Pax Thien Jolie-Pitt - Première de "D'abord, ils ont tué mon père" à New York, le 14 septembre 2017.

9 / 15

Angelina Jolie, Vivienne, Knox, Shiloh, Zahara, Maddox et Pax Jolie-Pitt, Loung Ung, Kimhak Mun - Première de "First they killed my father". Le 11 septembre 2017. © Brent Perniac/AdMedia via ZUMA Wire/Bestimage