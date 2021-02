Angelina Jolie : Sa fille Zahara 16 ans, fait déjà (presque) sa taille !

Angelina Jolie semble de plus en plus proches de ses grandes filles. La comédienne, qui a passé une grosse partie de l'année 2020 à surveiller la convalescence de Shiloh et Zahara, s'offre désormais des virées plus légères. Elle a d'ailleurs été aperçue, le 16 janvier 2021, en compagnie de sa plus grande de 16 ans dans les rues de Los Angeles. Le duo mère-fille, complice, est allé feuilleter des magazines dans la librairie The Daily Planet, a flâné dans les rayons de Target et s'est payé quelques boissons chaudes au Starbucks du coin. Le tout, bien sûr, en conservant un masque sur le visage, s'assurant à la fois sécurité sanitaire et anonymat.

J'ai le sentiment de ne pas être capable d'être une mère au foyer traditionnelle

Zahara rattrape peu à peu sa maman, qui mesure 1m70. Elle a célébré ses 16 ans le 8 janvier dernier... et a déjà tout d'une grande ! L'aventure de la maternité réserve décidément bien des surprises à Angelina Jolie, qui se serait pourtant vue en vivre de bien différentes. "Même si j'ai toujours voulu être mère et avoir beaucoup d'enfants, je me suis toujours imaginée en Jane Goodall, à voyager en pleine jungle, expliquait-elle récemment dans le British Vogue. Je ne voyais pas ça dans le sens traditionnel. J'ai le sentiment de ne pas être capable d'être une mère au foyer traditionnelle. Je me débrouille parce que mes enfants sont coriaces, et ils m'aident, mais je ne suis pas du tout douée pour ça."

Ce n'est pas la première fois qu'Angelina Jolie évoque ses envies d'ailleurs. Elle reprochait même à Brad Pitt, il y a quelques mois, de vivre sa vie tranquille pendant qu'elle restait bloquée en famille à Los Angeles. Alors qu'elle rêvait de partir vivre à l'étranger. Heureusement, la comédienne de 45 ans s'épanouie au cinéma - elle sera à l'affiche de Come Away le 16 février prochain sur Amazon Prime Video - et regarde sa tribu grandir avec une tendresse folle dans les yeux. "J'ai vu mes filles s'occuper les unes des autres, expliquait-elle au Time Magazine après que Shiloh ait été repérée en béquilles. Ma plus jeune fille Vivienne a joué les infirmières avec sa soeur. J'ai vu comment toutes mes filles mettaient si facilement tout de côté pour s'occuper les unes des autres tout en étant heureuses d'aider celles qu'elles aiment. Je les ai regardées faire face à la peur avec un courage plein de détermination." L'aurait-elle constaté en traversant l'Europe pour faire la nouba loin de sa famille ? Pas sûr...