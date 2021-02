Angelina Jolie : Confidences honnêtes, elle révèle ses failles de mère

Au cours de leur histoire d'amour commencée sur le tournage du film Mr. & Mrs. Smith (et qui a duré 12 ans, dont deux en tant que mariés), Angelina Jolie et Brad Pitt ont adopté et eu 6 enfants : Maddox, Pax, Zahara, Shiloh et les jumeaux Knox et Vivienne, âgés de 19 à 12 ans. La grande famille est aujourd'hui fragilisée par la bataille judiciaire que se livrent les parents et ex-époux.

"Ces dernières ont été très dures. Je me suis consacrée à guérir notre famille, affirme Angelina à l'édition britannique de Vogue. Ça revient doucement, comme la glace qui fond et le sang qui circule à nouveau dans mon corps."

En attendant la décision de la justice, Angelina Jolie profite quand même de ces moments en famille et se montre enthousiaste pour l'avenir : "J'ai hâte d'avoir 50 ans, j'ai le sentiment que je vais trouver mon rythme pendant ma cinquantaine. Cependant, j'étais sur le trampoline l'autre jour, et les enfants ont dit, 'Non, maman, tu vas te faire mal'. Et je me suis dit : 'Mon Dieu, c'est drôle !' Un jour j'étais une star de films d'action, et maintenant les enfants me disent de descendre du trampoline parce que je vais me faire mal."