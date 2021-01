Angelina Jolie n'a pas du tout craqué pour Brad Pitt sur le tournage de "Mr. & Mrs. Smith"

Impossible de regarder ce film sans penser qu'un jour, ils formaient le couple le plus glamour d'Hollywood. Dans Mr. & Mrs. Smith, Angelina Jolie et Brad Pitt jouaient un couple de jeunes mariés... jusqu'à ce que la réalité ne rejoigne la fiction. Ou presque. On imagine sans doute facilement le coup de foudre qui a eu lieu sur le tournage de la comédie de Doug Liman mais la réalité est toute autre. Le comédien a bien craqué pour sa partenaire de jeu, mais cette attirance n'a pas été immédiatement réciproque.

Beaucoup fantasment sur Brad Pitt depuis qu'il a compté fleurette dans Légende d'Automne, ou dévoilé son impressionnant poitrail dans Rencontre avec Joe Black. Angelina Jolie, elle, était plutôt froide avec l'acteur, alors même qu'elle incarnait son épouse pour le cinéma. "Je ne savais pas exactement où en était Brad dans sa vie personnelle à ce moment-là, expliquait-elle au magazine Vogue, six mois après la sortie de Mr. & Mrs. Smith. Mais il était clair qu'il était avec quelqu'un qu'il aime et qu'il respecte. Comme beaucoup de gens, j'avais une impression très distante de lui... via les médias. Je pense que nous étions les deux dernières personnes à chercher une relation amoureuse. Moi je n'étais pas du tout dans cette perspective."

Je n'étais pas aussi excitée que pouvaient le croire les gens

On lui a beaucoup reproché, à l'époque, d'être à l'origine de la rupture de Brad Pitt et de Jennifer Aniston, la petite chérie des Amériques. Ce qui n'est pas totalement vrai - elle n'a, en tout cas, rien fait pour. La vérité, c'est que les deux comédiens sont restés "très très bons amis" un long moment avant que l'étincelle ne devienne réciproque. "Je n'étais pas aussi excitée que pouvaient le croire les gens, précisait-elle. Nous avons passé beaucoup de temps à contempler, à penser et à parler de ce que nous voulions dans la vie, et nous avons réalisé que nos attentes étaient très similaires. Puis nous avons continué à prendre notre temps. La vie nous a mené vers un chemin où nous pouvions aller ensemble, où nous ressentions la possibilité de faire quelque chose, le devoir de faire quelque chose."

La suite, vous la connaissez. Malgré une jolie cérémonie intime célébrée au Château de Miraval, le mariage d'Angelina Jolie et de Brad Pitt a pris une drôle de tournure et leur divorce est un véritable casse-tête. Mais qu'importe cette fin désastreuse. C'est parfois le chemin emprunté pour y parvenir qui compte le plus...