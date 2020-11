Jennifer Aniston trompée par Brad Pitt avec Angelina Jolie : les révélations du producteur de Mr & Mrs Smith

Le reconfinement apporte son lot de joies. En plus des téléfilms de noël, les confinés pourront visionner le film Mr & Mrs Smith en ce début d'après-midi, le 11 novembre 2020. L'occasion pour nous de revenir sur ce film marquant, tant pour la carrière de Brad Pitt et Angelina Jolie que pour leurs vies privées. À l'époque, il est marié à Jennifer Aniston, mais tombe sous le charme de sa collègue. Un tournage dévastateur pour la star de Friends.

Cette histoire passionnante de triangle amoureux a été racontée par Arnon Milchan, le producteur de Mr & Mrs Smith. "Au début, Jen ne croyait pas qu'il se passait quelque chose entre Brad et Angelina. Elle a commencé à poser des questions, mais personne ne lui a rien dit car ils étaient tous loyaux envers Brad. Elle a fini par lui demander directement et il a nié", a-t-il raconté dans son livre Confidential : The Life of Secret Agent Turned Hollywood Tycoon, paru en 2011.

Jennifer Aniston "furieuse" de l'adultère de Brad Pitt

À l'époque, Brad et Jennifer avaient décidé de partir en vacances avec sa meilleure amie, Courteney Cox et son désormaix ex-mari David Arquette , aux Caraïbes, afin de faire taire les rumeurs. C'est pourtant dans ce cadre de rêve que Brad Pitt avoue son adultère. "Il a fini par admettre qu'il était amoureux d'Angelina. Jen était furieuse et l'a jeté dehors", raconte Arnon Milchan. Jennifer Aniston chasse Brad de leur domicile et demande le divorce quelques mois plus tard. Son ami producteur l'aurait alors hébergé un temps.

Je ne savais pas exactement où en était Brad dans sa vie personnelle, mais il était clair qu'il vivait avec [...] quelqu'un qu'il aimait et respectait. [...] Je crois que nous étions les dernières personnes à chercher une aventure. Pour ma part, je ne l'étais pas du tout, j'étais plutôt heureuse d'être une mère célibataire", avait confié Angelina Jolie sur leur rencontre, dans Vogue, en janvier 2004. Brad Pitt n'aura pas eu besoin d'attendre le divorce officiel pour s'afficher au bras de sa nouvelle compagne, Angelina Jolie . "", avait confié Angelina Jolie sur leur rencontre, dans V, en janvier 2004

Maddox a appelé Brad "papa" lors du tournage de Mr & Mrs Smith

" Un jour, Dieu sait pourquoi, Maddox l'a appelé papa. C'était hallucinant. Nous étions en train de jouer avec lui et ses voitures sur le plancher d'une chambre d'hôtel. Nous l'avons tous les deux entendu, nous n'avons rien dit ni l'un ni l'autre, mais on s'est regardé. C'était sans doute le moment le plus crucial, celui où il a décidé que nous serions tous une famille", avait raconté Angelina Jolie. Bien avant la sortie de Mr & Mrs Smith, en 2002, Angelina Jolie avait adopté un petit garçon prénommé Maddox. Présent sur le tournage, le garçonnet de 5 ans était déjà très proche de son futur père.", avait raconté Angelina Jolie.