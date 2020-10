Netflix : Quels films/séries regarder pendant le reconfinement ?

Holidate, de John Whitesell

Les fêtes de Noël vont être compliquées cette année, s'il est toujours rigoureusement interdit de se réunir à plus de 6 le soir du réveillon. Alors quitte à rater la fin 2020 en beauté, autant la vivre avec un peu de bonheur par procuration. Ça tombe bien. Dans le film Holidate, disponible sur Netflix le 28 octobre 2020, Emma Roberts a rangé sa panoplie de peste antipathique pour incarner Sloane, une célibataire qui va probablement trouver l'amour au pied su sapin le 25 au matin. Encore une comédie qui sent bon la cannelle et les bons sentiments.

Bronx, d'Olivier Marchal

Si vous êtes plutôt d'humeur à voir des bonhommes s'adonner aux joies de la castagne, Netflix met en ligne Bronx, le nouveau film d'Olivier Marchal, le 30 octobre 2020. L'occasion parfaite pour retrouver le rapper Kaaris, non pas plongé dans une sombre histoire de polygone inexistant mais dans une guerre des gangs féroce qui tourne mal dans les quartiers Nord de Marseille. Il faut bien trouver un moyen de se défouler, à défaut de pouvoir marcher dans la rue.

Mignonnes, de Maimouna Doucouré

Le premier film de Maimouna Doucouré valait-il une telle polémique ? Pour le savoir, vous pouvez vous rattraper en ligne. Sorti le 19 août 2020 au cinéma, dans un contexte qui a permis à peu de gens d'aller en salles, Mignonnes est finalement disponible sur Netflix en France. La plateforme a été poursuivie en justice, au Texas, pour "pornographie infantile" après avoir dévoilé des images promotionnelles du film... très différentes de celles utilisées en nos frontières. Not cute.

Voyage vers la Lune, de Glen Keane et John Kahrs

Il est temps de s'offrir un peu de magie. La bande-annonce de Voyage vers la Lune dévoile du très très lourd. A la tête du projet, Glen Keane, un pilier des studios Disney qui a travaillé sur les meilleures créations du studio, de La belle et la bête à Raiponce en passant par La petite sirène. Loin de Mickey, une jeune fille tente de construire dans ce film d'animation une fusée pour se rendre, comme le titre l'indique, sur l'astre de nos nuits. Voilà qui change des fantasmes de princes et de chevaux blancs.

Qarib Qarib Singlle, de Tanuja Chandra

Un dernier au revoir à Irrfan Khan, le géant du cinéma indien. Le comédien, qu'on a adoré dans The Lunchbox, L'Odyssée de Pi ou Jurassic World, est décédé le 29 avril 2020 à l'âge de 53 ans après avoir été admis à l'hôpital Kokilaben de Mumbai pour une infection du colon. Mais il aurait sans doute préféré qu'on se souvienne de lui avec le sourire aux lèvres. Et pour ce faire, il sera possible de le retrouver dans Qarib Qarib Singlle le 9 novembre 2020, une comédie romantique à base de quiproquos et de sites de rencontres.

Emily in Paris, de Darren Star

Vous n'avez pas encore dévoré la première saison d'Emily in Paris, la nouvelle création de Darren Star ? Quelle meilleure excuse qu'un confinement ? Depuis leur diffusion, le 2 octobre dernier, les dix épisodes inédits de la série sont au coeur de toutes les discussions. Si vous voulez voir Lily Collins manger des pains au chocolat, tomber amoureuse d'un cuisinier français, baver devant la Tour Eiffel et se faire rembarrer par tous les commerçants du coin, vous savez quoi faire. Elle a échappé, de peu, à l'enfermement et à la ligne 13...