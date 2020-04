Irrfan Khan (Slumdog Millionaire) est mort : l'acteur indien avait 53 ans

Le cinéma indien est en deuil : l'acteur Irrfan Khan est mort ce 29 avril 2020, après avoir été admis à l'hôpital Kokilaben de Mumbai mardi pour une infection du colon. La star n'avait que 53 ans, et elle laisse derrière elle sa femme Sutapa Sikdar et leurs deux garçons, Babil et Ayan.

Irrfan Khan s'était non seulement illustré dans son pays natal, mais également dans des superproductions internationales. Après avoir commencé en tant qu'acteur de séries télévisées indiennes, il a fait ses débuts au cinéma dans les 1990. Il faut attendre 2001 et son rôle dans le film historique d'Asif Kapadia, The Warrior, pour qu'il se fasse connaître hors de ses frontières. Le comédien est ensuite apparu dans les films Un coeur invaincu, dans lequel il a donné la réplique à Angelina Jolie en 2007, puis la comédie À bord du Darjeeling Limited. L'un de ses rôles les plus connus reste celui de l'inspecteur de police dans le populaire Slumdog Millionaire, sorti en 2008.



Tout en continuant de multiplier les projets à Bollywood, Irrfan Khan joue par la suite dans le film The Amazing Spider-Man et sous la direction d'Ang Lee dans L'Odyssée de Pi (en 2012), puis il apparaît dans Jurassic World en 2015, et donne la réplique à Tom Hanks dans Inferno l'année suivante. Au printemps 2018, le comédien avait été traité pour une tumeur neuroendocrine à Londres et s'était suffisamment remis pour tourner ce qui sera son dernier film, la comédie indienne Angrezi Medium, dont la sortie en mars a été annulée à cause du coronavirus.