Courteney Cox aurait orchestré les retrouvailles entre Jennifer et Brad !

C'est l'affaire la plus suivie d'Hollywood ! Les fantasmes et spéculations sur un éventuel retour du couple Jennifer Aniston-Brad Pitt vont bon train depuis le soir de la remise des SAG Awards, le dimanche 19 janvier 2020 à Los Angeles.

Mais selon The Sun, l'instigatrice de ces retrouvailles serait tout simplement la meilleure amie de Rachel Green : Courteney Cox. "Courteney aimerait plus que tout voir sa meilleure amie retrouver l'homme qu'elle n'a jamais cessé d'aimer", a confié une source au magazine. "Après tout, c'est à bien des égards grâce à Courteney qu'ils se sont retrouvés, c'est grâce à elle qu'ils ont recommencé à se parler après leur séparation."

L'actrice de Cougar Town est même allée à la rencontre de Brad Pitt en janvier 2017. "Lorsque Courteney a croisé Brad à un concert caritatif à Los Angeles, elle a saisi sa chance et a tenté de guérir certaines blessures, ajoute la source. Brad Pitt a demandé des nouvelles de son ex-femme et Courteney a répondu qu'elle allait 'vraiment bien et était heureuse'." À cette époque, Jennifer Aniston était encore mariée à Justin Theroux. Elle avait confié à sa BFF que l'amitié de Brad lui manquait et Cox avait sauté sur l'occasion pour lui rapporter cette confidence. "Brad était d'accord avec elle et Courteney a dit à Brad que s'il voulait faire un pas vers Jen et lui parler, elle pensait qu'il n'y aurait aucun problème. Alors elle lui a donné le nouveau numéro de téléphone de Jen."

Les choses ont été progressives puisque les premiers messages étaient espacés de plusieurs semaines avant que leur "amitié se reconstruise". Dans In Touch Weekly, Brad Pitt a affirmé avoir finalement présenté ses excuses à Jennifer Aniston pour avoir écourté leur mariage si soudainement et être passé à autre chose après sa rencontre avec Angelina Jolie sur le tournage de Mr et Mrs Smith.