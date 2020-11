Angelina Jolie et Brad Pitt : Leur "plus grande crainte" concernant leurs enfants

Dans les colonnes du média australien Woman's Day, l'ancien garde du corps d'Angelina Jolie et Brad Pitt a fait plusieurs confidences sur ses anciens employeurs. Après avoir passé vingt-sept ans à servir la Special Air Service (SAS), unité d'élite britannique, Mark Bilingham a travaillé pour de nombreuses personnalités - de Tom Cruise à Kate Moss -, avant de devenir le chef de la sécurité personnelle du couple, et de leurs six enfants.

"Leur plus grande crainte était que l'un de leurs enfants se fasse kidnapper, c'est une histoire d'argent. Angie et Brad sont très soucieux des gens qui s'approchent des enfants", a raconté l'ancien militaire, qui a passé en tout dix-huit mois auprès de la famille.

Mark Bilingham garde un très bon souvenir de son expérience en tant que garde du corps. "Travailler avec des personnalités de cette classe était génial. J'ai appris beaucoup d'eux, ils ont appris beaucoup de choses avec moi. Ils respectaient ce que j'avais à faire et je respectaient leurs métiers, on a créé une super entente professionnelle", s'est-il réjouit à Woman's Day, dans une interview parue le 9 novembre 2020. "La seule chose qui m'a surprise en travaillant avec les célébrités, en particulier avec Brad et Angelina, c'est comment ils gèrent leur temps et comment ils ont le temps de faire toutes ces choses, en tant que parents, acteurs et leurs engagements caritatifs", a poursuivi Mark Bilingham.

Ce militaire de 55 ans, décoré de l'Ordre de l'Empire Britannique de la main de la Queen, herself, oeuvre désormais pour la télévision. Cette interview avait été réalisée pour promouvoir la nouvelle télé-réalité australienne SAS Australia. Au sein de la Special Air Service, Mark Bilingham aura notamment servi près de trois décennies en Iraq.

Pour Angelina Jolie et Brad Pitt, l'avenir est moins rose. Séparés depuis quatre ans, le procès qui scellera les conditions de leur divorce, et la garde de leurs six enfants (sauf Maddox, qui a 19 ans), a commencé le 5 octobre dernier. De nombreux témoins clés sont attendus, alors que l'impartialité du juge John W. Ouderkirk est remise en cause, ce qui devrait donner lieux à de nombreuses révélations...