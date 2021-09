Angelina Jolie inquiète pour ses enfants : "Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire"

Après avoir incarné le couple le plus glamour d'Hollywood, Brad Pitt et Angelina Jolie se déclarent aujourd'hui la guerre par médias interposés. Dans une récente interview accordée au Guardian, publiée samedi 4 septembre 2021, l'interprète de Maléfique s'est confiée sur les droits des enfants à travers le monde. Durant son entrevue, l'actrice de 45 ans s'est également épanchée sur la vie de ses enfants. Un sujet sensible pour cette dernière qui s'est confiée à coeur ouvert sur les difficultés qu'elle a rencontrées lorsqu'elle était en couple avec son ex, Brad Pitt.

Deux ans après son divorce, Angelina Jolie a confié au média être très inquiète au sujet de la sécurité de ses enfants : "Oui, pour ma famille. Ma famille complète." Concernant les causes de ces craintes, le média a rapporté que l'actrice a "confirmé en hochant la tête qu'elle faisait allusion à son divorce et aux allégations de violence domestique qu'elle avait portées contre Brad Pitt."

Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire

Dans la presse, de nombreuses rumeurs avaient circulé rapportant que le père de famille aurait été verbalement et physiquement violent avec ses enfants. Notamment lors d'un incident dans un avion privé avec son fils Maddox (19 ans). Une histoire "horrible" aux yeux de la mère de famille à laquelle elle a ajouté : "Cela ne commence pas par la violation [l'incident de l'avion]. C'est tellement plus compliqué que ça." Maddox avait d'ailleurs témoigné devant le tribunal au sujet de sa garde, mais durant son entrevue, cette dernière a confié que le jeune homme "s'est vu refuser une voix au tribunal". "Il m'a fallu beaucoup de temps pour être dans une position où je sentais que je devais me séparer du père de mes enfants", a-t-elle ensuite partagé. Et de poursuivre : "Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire."

Encore très affectée par son idylle avec Brad Pitt, Angelina reste optimiste quant à l'avenir de sa famille en souhaitant à ce que tous les membres aillent de l'avant. "Nous tous, y compris leur père. Je veux que nous guérissions et que nous soyons en paix. Nous serons toujours une famille", a-t-elle conclu.