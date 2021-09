Angelina Jolie : Son nouveau stratagème pour priver Brad Pitt de ses enfants

La bataille que se livrent Angelina Jolie et Brad Pitt pour la garde de leurs enfants fait rage ! L'acteur lance une nouvelle offensive, après la mise à l'écart du juge qui avait statué sur un partage. Il reproche à son ex-femme d'employer une stratégie digne de la préméditation...

L'info est signée South China Morning Post ! Le site révèle que Brad Pitt a lancé une nouvelle procédure à la cour suprême de l'État de Californie, pour contester la décision d'écarter le juge John Ouderkirk de son conflit l'opposant à Angelina Jolie. Les avocats de l'actrice étaient parvenus à le faire disqualifier en révélant que l'homme de droit avait bénéficié financièrement d'un travail distinct avec les avocats de Brad Pitt, sans en faire état. La défense d'Angelina avait ainsi mis en doute la partialité du juge, qui avait prononcé au mois de mai une garde partagée pour les cinq de leurs six enfants concernés.

Angelina, prête à bondir pour exécuter son plan.

Pour Brad Pitt, l'omission de la collaboration passée entre le juge John Ouderkirk et ses avocats n'est qu'une "erreur administrative mineure et commise par mégarde". La défense de Brad Pitt a ajouté que l'opposition employait une stratégie de "lie-in-wait", terme employé en justice pour qualifier le fait de se cacher et d'attendre patiemment le moment opportun pour commettre un crime sur une personne. Ainsi, Angelina Jolie aurait attendu que le juge John Ouderkirk se prononce en sa défaveur pour bondir et révéler sa proximité avec les avocats de son ex-mari.

À l'exception de Maddox (20 ans), tous les enfants des deux héros du film Mr. & Mrs. Smith (sorti en 2005) sont visés par le litige qui oppose leurs parents. Trois d'entre eux auraient exprimé le désir témoigner au tribunal et potentiellement confirmer les dires de leur maman. Angelina Jolie a révélé que son ex-mari pouvait se montrer "psychologiquement et physiquement abusif".

Après la mise à l'écart du juge Ouderkirk, Pax, Zahara, Shiloh et les jumeaux Knox et Vivienne (17, 16, 15 et 13 ans) se retrouvent au coeur d'un nouveau procès onéreux. "Rien n'est plus coûteux qu'un conflit pour une garde d'enfants contestée avec force, soulignait un avocat renommé à Us Weekly. Je suis sûr que les deux parties peuvent se le permettre. Ce n'est pas une raison de le faire, mais ça ne sera pas un facteur important pour eux, étant donné leurs fortunes respectives."