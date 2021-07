Angelina Jolie et Brad Pitt : Leur divorce leur coûte une fortune !

Angelina Jolie et Brad Pitt se sont séparés en 2016 et ont été officiellement prononcés divorcés en 2019. Leur conflit perdure à cause de la garde de leurs enfants. Le litige leur a déjà coûté une fortune et l'addition pourrait être encore plus salée...

L'info est signée Us Weekly ! Le site américain a consulté un célèbre avocat spécialiste en divorce, Mark Vincent Kaplan. L'homme de droit a déjà représenté des célébrités comme Kevin Federline (ex-mari de Britney Spears), Charlie Sheen ou encore Paula Abdul. Bien que simple spectateur du conflit d'Angelina Jolie et Brad Pitt, Mark Vincent Kaplan a révélé qu'il avait déjà coûté aux deux acteurs plusieurs centaines de milliers d'euros, voire des millions.

"Et ça pourrait augmenter si ils recommencent tout à zéro. Rien n'est plus coûteux qu'un conflit pour une garde d'enfants contestée avec force, explique l'avocat à Us Weekly. Je suis sûr que les deux parties peuvent se le permettre. Ce n'est pas une raison de le faire, mais ça ne sera pas un facteur important pour eux, étant donné leurs fortunes respectives."

Mark Vincent Kaplan a ainsi commenté le dernier rebondissement dans l'affaire opposant les héros du film Mr. & Mrs. Smith (sorti en 2005). Le juge qui a supervisé leur divorce et s'occupait désormais de la garde de leurs enfants vient d'être écarté de l'affaire. L'homme avait récemment statué sur une garde partagée entre Angelina Jolie et Brad Pitt, une décision interprétée comme une trahison de la justice de la part de l'actrice.

Le procès concerne cinq des six enfants d'Angelina Jolie et Brad Pitt : Pax, Zahara, Shiloh et les jumeaux Knox et Vivienne (17, 16, 15 et 13 ans). L'aîné de l'ex-couple, Maddox (19 ans) est exclu du conflit grâce à sa majorité. Pour obtenir gain de cause, c'est-à-dire la garde exclusive de ses bambins, Angelina Jolie a révélé que son ex-mari pouvait se montrer "psychologiquement et physiquement abusif". Trois de leurs enfants souhaiteraient témoigner à la barre et potentiellement confirmer les dires de leur maman.

"La bataille est loin d'être terminée", comme l'expliquait un informateur à Us Weekly en juin dernier !