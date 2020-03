Britney Spears veut se débarrasser de son tatouage commun avec Kevin Federline

S'il y a un ex qu'elle préférerait ne plus avoir dans la peau, c'est bien Kevin Federline. Voilà sans doute pourquoi Britney Spears vient d'avouer, sur son compte Instagram, qu'elle songeait très sérieusement à se débarrasser de l'une des choses qui lui rappellent sans cesse leur relation passée : les deux dés roses qu'elle a, depuis des années, encrés sur le poignet gauche – qui indiquent le chiffre "7". "Albert Einstein a dit un jour : 'Dieu ne joue pas aux dés avec l'univers', écrit-elle, philosophe. Alors peut-être que je n'aurais jamais dû me faire tatouer ça. Je n'aime même pas les tatouages... j'imagine que je devrais me les faire enlever ?" Ce n'est pas Sam Asghari, son nouveau compagnon, qui dira le contraire...

Ces deux petits cubes représentent beaucoup pour Britney Spears. En 2004, alors qu'elle était encore en couple avec le danseur Kevin Federline, elle avait souhaité se faire tatouer la même chose que son homme lors d'un voyage en Irlande : en rose pour elle, en bleu pour lui. Mais l'histoire est ce qu'elle est. Fiancés en juillet 2004, mariés le 18 septembre suivant, les tourtereaux ont mis fin à leur histoire après avoir eu deux enfants : Sean Preston (14 ans) et Jayden James (13 ans). Désormais, les parents se disputent le nombre d'heures que chacun peut passer avec eux. En septembre 2019, Kevin Federline a obtenu 70% du temps, mais Britney, de son côté, compte bien consacrer 2020 à faire pencher la balance. "Son but, pour l'année à venir, c'est de se rendre au tribunal pour déposer une demande au juge afin d'augmenter son temps de garde", expliquait une source d'Us Weekly.