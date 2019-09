Britney Spears : Son ex Kevin Ferdeline obtient la garde principale des enfants

Si elle reprend doucement pied après un passage à vide qui l'a notamment conduite à se faire interner en unité psychiatrique en mars dernier, Britney Spears reste encore fragile. Ainsi, la star et son ex-mari Kevin Federline ont décidé de changer les modalités concernant la garde de leurs fils, après leur divorce survenu en 2007.

Comme le rapporte le toujours très bien renseigné site TMZ, Britney Spears (37 ans) et Kevin Federline (41 ans) sont repassés devant un tribunal de Los Angeles, le 28 août 2019, afin de formaliser les nouvelles conditions autour de la garde de leurs deux fils : Sean Preston (13 ans) et Jayden James (12 ans). On apprend que l'ancien danseur, devenu un temps rappeur, a obtenu leur garde à hauteur de 70% du temps. L'ancien couple a décidé d'officialiser devant la justice, alors que l'arrangement, tenu secret jusque-là, était trouvé depuis août 2018. On comprend désormais mieux pourquoi Kevin Federline avait récemment demandé une augmentation de sa pension alimentaire !

Après son divorce, l'interprète des tubes Toxic, Work Bitch ou encore I Wanna Go avait obtenu une garde à 50/50. Désormais, elle n'a donc ses enfants que 30% du temps, mais, même si elle reste sous tutelle de son père, Britney Spears garde le droit de les avoir sans la supervision d'une tierce personne. Au quotidien, la chanteuse peut compter sur l'aide et l'amour de son chéri Sam Asghari pour remettre sa vie sur des rails.

Alors que les modalités de la garde des enfants ont changé en sa faveur, Kevin Federline a aussi obtenu de la justice une mesure d'éloignement contre leur grand-père, le très décrié Jamie Spears ! En effet, le site Just Jared rapporte que l'ex-mari de Britney a déposé une demande le 3 septembre, accusant son ancien beau-père d'avoir été violent avec Sean Preston au cours d'une dispute...

Thomas Montet