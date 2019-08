Britney Spears : Sortie en famille à Disneyland avec ses fils, Sean et Jayden

En effet, en avril 2019, Britney Spears a été internée dans un hôpital psychiatrique où elle est restée trente jours. Une période durant laquelle son ex, Kevin Federline, a récupéré la garde de leurs enfants. Sean et Jayden sont donc restés avec leur père, qui refusait tout contact avec leur maman jusqu'à ce qu'elle aille mieux. "Kevin autorisera ses enfants à passer du temps avec leur mère une fois que Britney sera stable à nouveau et qu'elle suivra une thérapie", avait-on appris via Us Weekly à l'époque. Bien qu'elle semble encore souffrir de problèmes de santé mentale, auxquels les rebondissements de sa mise sous tutelle avec son père n'ont rien arrangé, Britney a bel et bien revu ses fils dimanche.

C'est la première sortie publique de Britney Spears avec Sean et Jayden depuis quasiment un an. Le 3 août 2018, elle profitait d'une escale à Londres durant son Piece of Me Tour pour visiter Londres avec ses deux fils. Ils avaient d'ailleurs posé ensemble devant le palais de Buckingham. La chanteuse portait étonnamment une robe jaune et ses fils... des shorts et des t-shirts.