Britney Spears : Délicieux décolleté pour l'anniversaire de Sam Asghari

Un anniversaire, ça se fête ! D'autant plus quand on partage la vie de Britney Spears. Sam Asghari, heureux veinard, coach sportif et compagnon de la chanteuse, a eu droit à une jolie déclaration sur les réseaux sociaux. Jolie et terriblement sexy. Sur son compte Instagram, Britney b*tch a publié un triptyque à la sauce Gimme More mettant en scène son couple. Sur chaque photographie, elle prend la pose dans les bras de son homme, vêtue d'un body en dentelle blanche laissant entrevoir la générosité de son décolleté. "Un joyeux anniversaire en avance à cet homme, écrit-elle enthousiaste. Je l'adore, je l'aime plus que tout..."

Britney Spears et Sam Asghari se sont rencontrés durant l'année 2016 sur le tournage du clip de Slumber Party – featuring Tinashe. En se rendant sur le plateau, le jeune sportif ne pensait pas tomber sur la future femme de sa vie. "J'étais excité à l'idée de rencontrer l'une des plus grandes artistes de tous les temps, racontait-il au magazine Men's Health. J'avais des papillons dans le ventre. Elle a dit : 'Salut, je suis Britney' et moi j'ai répondu 'Désolé. C'est quoi, ton nom, déjà ?' J'essayais d'être drôle. Je crois que personne n'a compris." Pourtant, voilà quatre ans qu'il fait rire la chanteuse américaine à gorge déployée, autant qu'il la fait vibrer.