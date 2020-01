Britney Spears : Séance de sport torride avec son chéri Sam Asghari

Britney Spears a de nouvelles résolutions pour l'année 2020. Désormais, c'est une certitude, Britbrit' compte bien perdre tous ses petits kilos superflus et retrouver sa taille de guêpe. Pour l'aider, son chéri Sam Asghari lui a concocté un programme spécial alliant détente et yoga. Petit ami idéal, il la soutient dans tous ses projets. Afin de prouver sa bonne foi et sa détermination, l'interprète du titre Toxic a publié une vidéo de l'une de ses sessions de sport le 30 janvier 2020.

En début de vidéo, on aperçoit son chéri en train de l'embrasser tendrement. La chanteuse américaine de 38 ans enchaîne ensuite les postures avec une grande élégance : position de la montagne, posture de la chaise ou du guerrier, la maman de Sean et Jayden (respectivement âgés de 14 et 13 ans issus de son union avec Kevin Federline) est devenue une vraie pro ! En légende, elle écrit : "Quand mon arbre était encore debout.... lol... oh comme ça me manque ! !!! J'espère que vous passez une merveilleuse journée... Dieu vous bénisse !"

De son côté, Sam a également publié en story la vidéo de sa petite amie en plein exercice et tient bien à préciser que Britney est bien en train de réaliser son programme pour se remettre en forme. Ex-footballeur passé au fitness, le jeune homme de 26 ans semble très attentionné avec sa douce. Un cadeau du ciel pour la chanteuse qui semble aller de mieux en mieux depuis qu'elle est avec lui et qui le surnomme d'ailleurs son "prince" (comme sur l'une des ses publications datée du 26 janvier 2020). Il n'y a qu'un mot à dire : Bravo Britbrit' !