Britney Spears : Elle plante Sam Asghari sans raison sur le tapis rouge

Souvent très gênante, Britney Spears a encore fait des siennes. Le 20 septembre 2019, la chanteuse est venue pour accompagner (et soutenir) son chéri Sam Asghari, l'un des lauréats de l'événement The Daytime Beauty Awards. On aurait pu penser que tout se passerait bien mais c'était sans compter sur BritBrit et ses humeurs fluctuantes.

Cette fois-ci, l'artiste a tout simplement planté son petit ami sur le tapis rouge, seulement quelques instants après être arrivée. Sans préavis, la jeune femme est partie sans même prévenir son cher et tendre. Selon TMZ, elle aurait juste déclaré (deux minutes après son arrivée) : "Je veux juste m'en aller." Et puis s'en est allée, le plus simplement du monde.