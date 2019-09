Britney Spears : Son père ne veut plus être son tuteur légal

Jamie Spears, le père de Britney Spears, a besoin de temps pour lui. Il aurait donc demandé à ne plus être le tuteur de sa fille de manière temporaire, jusqu'au 20 janvier 2020, "pour des raisons de santé personnelles" - comme le précisent les documents officiels que s'est procuré le site américain TMZ. En lieu et place, l'homme de 67 ans voudrait qu'un certain Jodi Montgomery - qui gère déjà les soins de la chanteuse - prenne la relève.

Etre le tuteur légal de Britney Spears n'est pas forcément une mince affaire, puisque ce titre donne accès à plusieurs lourdes responsabilités. Jusqu'à présent, Jamie Spears pouvait limiter les visiteurs de sa fille sous n'importe quel prétexte, avait le pouvoir de communiquer avec son personnel médical et disposait d'un accès complet à ses dossiers psychiatriques. Il pouvait aussi faire la demande d'ordonnance de protection civile en cas de harcèlement. Même côté coeur, il pouvait être un frein puisqu'une autorisation spécifique lui serait demandé en cas de mariage. Mais les dés sont semble-t-il déjà jetés. Jodi Montgomery aurait accepté d'être le tuteur temporaire de Britney Spears, toujours selon les informations de TMZ. Une décision que la chanteuse ne semble pas contester.

Mon père a été hospitalisé et a failli mourir

Pour rappel, Jamie Spears a sérieusement besoin de repos. En février 2019, le père de l'artiste a frôlé la mort, victime d'une rupture spontanée du colon. Conduit en urgence à l'hôpital de Las Vegas, il a heureusement survécu. "Je ne sais même pas par où commencer, parce que c'est très compliqué pour moi d'en parler, dévoilait alors Britney Spears sur son compte Instagram. Je vais devoir annuler mon nouveau spectacle. J'attendais ça avec tant d'impatience, cette décision me brise le coeur. Mais c'est important de toujours faire passer sa famille en premier, et c'est ce que j'ai décidé de faire. Il y a quelques mois, mon père a été hospitalisé et a failli mourir. Nous sommes si heureux qu'il s'en soit sorti, mais il a toujours un long chemin à parcourir." Voilà qui devrait alléger considérablement sa peine.