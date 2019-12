Britney Spears retourne au tribunal pour affronter Kevin Federline

La guerre juridique entre les deux ex : one more time. Britney Spears, qui a perdu une partie considérable de la garde de ses enfants, a prévu de contester cette décision rendue officielle au mois de septembre 2019. Alors que la chanteuse voyait ses deux fils Sean Preston (14 ans) et Jayden (13 ans) à 50%, elle a effectivement perdu de précieuses heures en passant à un ratio de 30% face aux 70% de Kevin Federline. "Son but, pour l'année à venir, c'est de se rendre au tribunal pour déposer une demande au juge pour augmenter son temps de garde", explique une source d'Us Weekly.

Les fêtes de fin d'année ne seront pas aussi festives que prévu pour Britney Spears, qui profitera bien de Sean Preston et Jayden le soir de Noël... mais devra leur dire au revoir dès le lendemain. Si cet arrangement est juridiquement légal depuis septembre 2019, il était déjà mis en place, d'un commun accord, par la famille depuis le mois d'août 2018. Et pour cause, Kevin Federline voulait s'assurer que son ex-femme était mentalement assez stable pour pouvoir s'occuper de ses fils. La suite des événements a poussé la justice à s'en mêler, un incident relativement grave s'étant déroulé entre l'aîné des garçons et son grand-père, le père de la chanteuse.