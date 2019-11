Britney Spears : On sait enfin pourquoi elle s'est rasé le crâne en 2007

16 février 2007. Le monde entier découvre, stupéfait, que Britney Spears s'est rasé la tête. Entièrement chauve, la jeune femme semble atteinte de graves problèmes mentaux. Dans le documentaire Britney Spears: Breaking the Point diffusé le 3 novembre 2019 sur Channel 5, deux témoins racontent cette fameuse soirée qui a fait basculer la vie de Britney dans la folie.

Première personne à avoir vu Britney après son passage à l'acte, Esther Tognozzi était la gérante du salon de coiffure dans lequel la star américaine s'est rendue ce soir-là. Lorsqu'elle rencontre la chanteuse, elle explique avoir été sous le choc et même avoir refusé de la raser. Qu'à cela ne tienne, l'interprète de Baby One More Time s'est emparée d'une tondeuse qu'elle a trouvée sur place et s'est elle-même exécutée. La coiffeuse révèle également que la star a été trahie par ses gardes du corps : "Elle avait deux gardes du corps qui devaient s'assurer que personne ne prenne de photo d'elle. Mais l'un d'entre eux n'arrêtait pas d'ouvrir les rideaux."

BritBrit ne s'arrête pas là et, quelques minutes plus tard, elle décide d'aller se faire un petit tatouage pour finir en beauté la soirée.... Emily-Wynne-Hughes, la tatoueuse du salon adjacent, se rappelle très bien de sa rencontre avec l'artiste. Elle raconte : "Je ne comprenais pas ce qu'il se passait, s'il y avait une émeute dehors ou quoi, il y avait des flashs partout. Et la porte s'est ouverte et une silhouette avec une capuche est entrée. J'ai tout de suite relevé qu'elle n'avait plus de cheveux. Je me souviens lui avoir demandé : pourquoi t'es-tu rasé la tête ?" L'ex de Justin Timberlake (apparemment très satisfaite de son nouveau look) aurait répondu : "Je ne veux plus que qui que ce soit touche mes cheveux. Plus jamais, qui que ce soit. Je n'en peux plus de toutes ces personnes qui touchent mes cheveux."

Maman de deux enfants (Sean, 14 ans, et Jayden, 13 ans), issus de son union terminée avec Kevin Federline, Britney Spears semble désormais aller mieux. Elle est aujourd'hui en couple avec Sam Asghari.