Angelina Jolie : Maman complice avec son fils Pax, la tension retombe

Bien que son divorce à Brad Pitt lui prend beaucoup de temps (et lui coûte une fortune !), Angelina Jolie n'en est pas obsédée. Elle profite de moments de détente avec ses enfants. L'actrice a encore été aperçue jeudi soir en compagnie d'un de ses enfants, pour un dîner en tête-à-tête.

C'est au Nobu, restaurant très prisé par les célébrités, situé à Malibu, qu'Angelina Jolie s'est rendue jeudi 12 août 2021. L'héroïne de la saga Maléfique s'y est rendue avec son garçon de 17 ans, Pax. Contrairement à leur précédente sortie nocturne, l'adolescent ne conduisait pas. Mère et fils ont quitté le Nobu avec un chauffeur, confortablement installée sur la banquette arrière d'un SUV noir.

Pax est le deuxième enfant d'Angelina Jolie et son ex-mari Brad Pitt. Le natif de la ville d'Ho Chi Minh City, au Vietman, a été légalement adopté par sa maman le 15 mars 2007 (il avait alors 3 ans) et par son père le 21 février 2008. Le jeune homme a 5 frères et soeurs, l'aîné de la fratrie Maddox (20 ans), Zahara (16 ans, née en Éthiopie), Shiloh (15 ans, née en Namibie) et les jumeaux Knox et Vivienne (13 ans), enfants biologiques d'Angelina Jolie et Brad Pitt, nés à Nice, dans le sud de la France.

À l'exception de Maddox, tous les enfants des deux héros du film Mr. & Mrs. Smith (sorti en 2005) sont concernés par le litige qui les oppose sur la garde parentale. Trois d'entre eux auraient exprimé le désir témoigner au tribunal et potentiellement confirmer les dires de leur maman. Angelina Jolie a révélé que son ex-mari pouvait se montrer "psychologiquement et physiquement abusif".

Le juge qui a supervisé leur divorce (officiellement prononcé le 12 avril 2019) s'est occupé de l'affaire de la garde de leurs enfants Jolie-Pitt. L'homme avait statué sur une garde partagée entre Angelina Jolie et Brad Pitt, une décision interprétée comme une trahison de la justice de la part de l'actrice. Il vient pourtant d'être écarté du dossier, qui devrait revenir à un autre juge.