Angelina Jolie : Sortie en famille après avoir accusé Brad Pitt de violences conjugales

Les soucis juridiques ? On verra plus tard. Angelina Jolie, en pleine bataille avec son ex-époux Brad Pitt pour obtenir la garde des enfants, vient de s'offrir une virée shopping avec sa petite dernière. Le 29 mars 2021, la comédienne de Maléfique a effectivement été repérée dans les rues d'Hollywood avec Vivienne, sa fille de 12 ans, notamment aux portes d'un magasin Forever21. L'une avait opté pour un total look noir réhaussé d'un long trench beige, l'autre, plus casual, portait un simple sweat fleuri, un short et des baskets. Sacré duo !

La période n'est pas réjouissante pour la famille Jolie-Pitt. Comme vous le savez, Angelina Jolie et Brad Pitt se disputent la garde de leurs six enfants : Maddox, 19 ans, Pax, 17 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 14 ans et leurs jumeaux de 12 ans, Vivienne et Knox. L'acteur souhaiterait une garde partagée équitablement, à 50%, mais son ex exige la garde physique complète de ses filles et de ses fils. Et si elle refuse de se séparer de l'un d'entre eux, ne serait-ce que quelques jours, c'est aussi - elle l'a expliqué au tribunal - à la suite de certaines violences domestiques, dont elle apporterait les preuves sous peu.

Tous les enfants du couple ont été interrogés par des thérapeutes. Puisqu'ils sont mineurs, pour la plupart, ils ne pourront pas monter à la barre à moins d'obtenir l'autorisation d'Angelina Jolie... mais aussi celle de Brad Pitt. En revanche, Maddox, l'aîné du clan, a obtenu la majorité il y a plus d'un an et aurait déjà fait des révélations fracassantes. Comme le révélait Us Weekly le jeudi 18 mars 2021, l'étudiant aurait "donné sa version des faits, en tant qu'adulte, concernant le conflit en cours, et ce n'était pas très flatteur pour son père". Le jeune homme entretient une relation tendue avec Brad Pitt depuis plusieurs années. En 2016, une enquête avait même été ouverte contre le comédien qui se serait montré "verbalement et physiquement abusif" avec ses enfants lors d'un déplacement en jet privé. Il avait été lavé de tous soupçons.