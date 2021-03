Brad Pitt violent avec Angelina Jolie ? "Le coeur brisé" après les accusations de son ex

Cela fait bientôt cinq ans que Brad Pitt et Angelina Jolie sont séparés. Autant d'années à se lancer des piques, à se battre pour la garde de leurs six enfants et se répartir le contenu de leurs comptes en banque. Jeudi 18 mars, on apprenait via un insider qu'Angelina Jolie était "prête à témoigner" pour des faits supposés de violences conjugales contre Brad Pitt. Ce dernier dément le moindre coup et vit mal cette situation.

L'actrice américaine de 45 ans espère ainsi remporter la garde totale des enfants. Ce n'est pas la première fois qu'Angelina Jolie rapporte des faits supposés de violences de l'acteur, notamment lorsqu'il était sous l'influence de l'alcool ; Brad Pitt est depuis sobre. Dans les documents de la requête, obtenus par The Blast, on apprend qu'Angelina Jolie et tous ses enfants seraient prêts à témoigner de "la preuve et de l'authenticité" des accusations de l'actrice.

Résultat : Brad Pitt traverserait une mauvaise passe. "Brad a le coeur brisé qu'Angelina a choisi cette route. Il y a toujours une certaine émotion même après le divorce. Il a pris la responsabilité de ses actes et a assumé ses anciens problèmes. Il a arrêté de boire", a plaidé un de ses proches, resté anonyme.

"Leur mariage était très passionné et toxique certaines fois - comme dans tous les couples -, ils avaient leurs disputes, mais partageaient de bons souvenirs ensemble. Il a déjà parlé de ses problèmes d'alcool et de drogues lorsqu'ils étaient ensemble. Brad et son camp n'ont jamais attaqué Angelina. Mais son équipe sent que cette fuite a été calculée afin d'obtenir la complaisance de l'opinion pour le procès. Brad a l'impression d'être de plus en plus tenu à l'écart de la vie de ses enfants, ça le dévaste", développe cette même source.

Les accusations de l'actrice s'ajoutent à celles déjà évoquées contre son fils Maddox, lors d'un voyage en jet-privé. Après une enquête, Brad Pitt avait été lavé de tous soupçons. Samedi 20 mars, Maddox aurait toutefois témoigné contre son ancien beau-père, confirmant les faits de violences conjugales que sa mère a dénoncé...

De son côté, Brad Pitt demande toujours la garde des enfants à 50/50.