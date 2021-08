Angelina Jolie : Son fils Maddox, pas vraiment orphelin lors de son adoption ?

Angelina Jolie et Brad Pitt ne sont peut-être plus ensemble, mais ils partagent tout de même la garde de leurs six enfants depuis leur divorce en septembre 2016. S'ils ont eu trois enfants biologiques, les deux stars américaines ont fait le choix d'adopter trois enfants : Maddox, Pax et Zahara. Si Pax et Zahara ont été adoptés par les ex-amants lorsqu'ils étaient ensemble, Angelina Jolie a adopté Maddox en 2002, au moment de son mariage avec Billy Bob Thornton.

Originaire du Cambodge, le jeune homme de 19 ans aujourd'hui était dans un orphelinat au moment où l'actrice de 46 ans l'a rencontré. Cette très belle histoire vient de prendre une tournure légèrement différente après les révélations d'une ancien ami d'Angelina Jolie, chargé de l'adoption de Maddox. Sarath Mounh, qui s'occupait d'une ONG au Cambodge à l'époque et est devenu proche de l'actrice, explique dans le Daily Mail qu'il ne peut être certain que les parents de Maddox soient morts au moment de l'adoption.

Je ne peux pas être 100 % sûr que Maddox était un orphelin. Au moins un des deux parents était possiblement en vie au moment de l'adoption

Impliqué dans l'adoption, ce dernier explique qu'il a signé les documents légaux d'adoption, indiquant faussement qu'il était le père de Maddox, pour accélérer le processus. "Je ne peux pas être 100 % sûr que Maddox était un orphelin. Au moins un des deux parents était possiblement en vie au moment de l'adoption", a-t-il déclaré. Une déclaration qui arrive alors qu'Angelina Jolie a toujours affirmé s'être parfaitement assurée que Maddox était bien orphelin au moment de son adoption.

S'il semble difficile d'avoir un jour la vérité dans cette affaire, celle qui a beaucoup souffert de son divorce à rallonge se retrouve une nouvelle fois dans une bien sombre histoire...