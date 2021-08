Angelina Jolie : Sa fille Zahara, 16 ans, est déjà si grande !

Serait-elle la petite favorite de maman ? Angelina Jolie est très régulièrement aperçue, dans les rues de Los Angeles, en compagnie de sa grande fille Zahara, 16 ans. Pour faire des courses, pour profiter de la vie. Le 1er août 2021, elles ont carrément eu le bonheur de pouvoir assister ensemble à un concert, après des mois à être privées de musique live comme le reste du monde. Ziggy Marley montait sur la scène du Hollywood Bowl et le duo était là pour applaudir - impossible de rater ça !

Angelina Jolie ne sort donc pas exclusivement avec The Weeknd ! Bien que son visage soit constamment masqué, Zahara semble être devenue une vraie jeune femme. A 16 ans, l'adolescente a déjà un vrai sens du style. Elle est, surtout, presque aussi grande que sa mère - qui mesure, pour information, aux alentours d'1m70. Pas étonnant qu'Angelina Jolie passe un maximum de temps avec ses enfants. Comme vous le savez, elle se dispute depuis près de cinq ans, contre son ex Brad Pitt pour établir les conditions exactes du divorce. L'une de ses requêtes : la garde exclusive de la petite tribu, constituée de Pax, 17 ans, Zahara, Shiloh, 15 ans, et les jumeaux Knox et Vivienne, 13 ans. Maddox ayant 19 ans, étant donc majeur, n'est plus concerné par cette histoire de tutelle.

Elle a d'abord craint le pire. En mai 2021, Brad Pitt a obtenu la garde partagée des enfants au grand désarroi d'Angelina Jolie. Mais comme elle l'avait promis, la comédienne de 46 ans n'a pas laissé faire la justice les bras croisés. Comme elle le signale depuis des mois, John Ouderkirk, le juge en charge de l'affaire, avait collaboré professionnellement avec l'ex de Jennifer Aniston par le passé et ne pouvait donc pas être impartial. L'homme de loi a donc, bel et bien, fini par être écarté de l'affaire, comme le rapportait l'AFP le vendredi 23 juillet 2021. La cour d'appel de Californie a jugé qu'il avait "bénéficié financièrement d'un travail distinct avec les avocats de Brad Pitt sans en faire état, donnant raison à Angelina Jolie qui estimait qu'il devait être disqualifié". Elle va donc pouvoir profiter, encore un peu plus, de sa grande famille...