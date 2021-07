Angelina Jolie et The Weeknd en couple ? Nouvelle sortie au même concert... la rumeur enfle !

Impossible de passer inaperçu lorsqu'on s'appelle The Weeknd ou Angelina Jolie ! Après avoir été vus ensemble dans le même restaurant italien à Santa Monica, au début du mois de juillet, le chanteur canadien de 31 ans et l'actrice américaine de 46 ans, en plein divorce avec Brad Pitt, continuent de se voir !

Loin de se donner rendez-vous dans des lieux discrets, ils se rencontrent lors d'évènements, à la vue de tous. Dans la soirée du 10 juillet, l'interprète de Lara Croft et l'ex-compagnon de Bella Hadid ont profité d'un concert privé de l'artiste Mustapha, à Los Angeles.

Dans la salle obscure, des internautes ont pris des clichés volés d'Abel Tesfaye, venu avec des amis et d'Angelina Jolie. La mère de famille était assise, accompagnée de deux de ses filles : Shiloh Nouvelle, 15 ans et Zahara, 16 ans. Les photos ont très vite circulé sur Internet et contribuent à faire enfler la rumeur d'une possible romance entre les deux individus !

Pourtant, selon The Sun, The Weeknd et Angelina Jolie ne seraient que bons amis. Si l'on ignore encore comment ils sont entrés en contact et depuis quand ils se connaissent, on sait qu'ils partagent les mêmes goûts musicaux ! Le chanteur d'origine éthiopienne est très attaché à ses racines et a même fait un don d'un million de dollars, en avril dernier afin d'aider les victimes de la guerre civile.

L'Ethiopie n'est pas une terre inconnue pour Angelina Jolie puisque c'est là-bas qu'elle a adopté sa fille, Zahara en 2005. Très impliquée dans l'humanitaire, l'actrice a donc beaucoup en commun avec le jeune homme. S'ils ne sont pas en couple, peut-être préparent-ils un projet philanthropique ?

Avec la longue bataille juridique qui l'oppose à Brad Pitt, Angelina Jolie avait certainement besoin de réconfort et d'une oreille attentive. Récemment, elle a revu son ex-mari, l'acteur Jonny Lee Miller. S'il n'y a rien de nouveau côté coeur pour The Weeknd, qui a fréquenté les chanteuses Selena Gomez et Rosalia, l'artiste se concentre sur sa série ! Prochainement, il dévoilera le nouveau programme de la chaîne HBO, The Idol, créé avec Reza Fahim et Sam Levinson, le créateur d'Euphoria.