Angelina Jolie en couple ? L'actrice grillée auprès d'un jeune et célèbre chanteur...

Un couple serait-il en train de se former, sous nos yeux, l'air de rien ? C'est ce qu'affirment tous ceux qui ont récemment vu Angelina Jolie dîner en tête-à-tête avec un bel et jeune artiste de 31 ans. Selon les informations du journal The Sun, la comédienne serait très proche d'Abel Makkonen Tesfaye, plus connu sous le nom de The Weeknd, et aurait partagé un rendez-vous avec lui au restaurant italien Giorgio Baldi, à Santa Monica, en Californie. "Ils ont passé des heures ensemble avant de partir séparément pour ne pas éveiller les soupçons", assure la publication.

La comédienne aurait opté pour un trench beige discret, un haut noir et des talons couleurs chair. Difficile de savoir comment ces deux-là se sont rencontrés. Mais leur amour commun pour l'Ethiopie aurait bien pu les réunir autour d'une table. On sait ce que ressent Angelina Jolie pour ce pays, elle qui a adopté Zahara à Awasa en juillet 2005. Or, The Weeknd est né au Canada de parents éthiopiens et s'engage, dès qu'il le peut, pour défendre et protéger ses racines. Le chanteur a récemment annoncé qu'il faisait don d'un million de dollars pour tenter de palier aux tensions militaires qui brisent la région du Tigré.

Cette petite pause doit faire un bien fou à Angelina Jolie. Alors que The Weeknd a été vu au bras de Bella Hadid et de Selena Gomez ces dernières années, l'héroïne de la saga Maléfique se concentrait davantage sur l'éducation de ses cinq enfants et sur la bataille juridique qu'elle mène contre Brad Pitt depuis près de cinq ans. Et elle n'est pas prête à déposer les armes. Brad Pitt a récemment obtenu la garde partagée de Maddox, 19 ans, Pax, 17 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 15 ans, de Knox et Vivienne, les jumeaux de 12 ans, malgré les réticences de maman. Elle serait donc en train de préparer sa contre-attaque en appel, quitte à faire intervenir ses filles et ses fils. Espérons qu'elle trouve le temps, tout de même, d'entretenir cet amour naissant supposé...