Bella Hadid et The Weeknd séparés : nouvelle rupture du couple

Une nouvelle fois, c'en est fini entre Bella Hadid et The Weeknd. Selon les informations d'E! News publiées le 6 août 2019, le mannequin de 22 ans et le chanteur de 29 ans ont rompu à nouveau, un an après s'être réconciliés. Selon une source du média américain, la distance aurait été à l'origine de cette rupture.

"Ils sont à des endroits différents maintenant, physiquement et mentalement. Bella se prépare pour la Fashion Week et Abel travaille sur sa musique et ses débuts d'acteur pour bientôt", explique un proche observateur. Les allers et retours entre les côtes Est et Ouest des Etats-Unis, les emplois du temps qui ne coïncident plus... Ces dernières semaines auraient été tendues pour les amoureux : "Ils se sont beaucoup disputés récemment (...). Ils n'ont pas passé de bons moments ensemble depuis des mois."