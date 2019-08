Gigi Hadid : Son date secret avec Tyler Cameron, déjà casé

Interrogée par Entertainment Tonight sur le rendez-vous entre Tyler et l'ex de Zayn Malik, Hannah Brown a démenti être en couple. Elle explique : "Je suis aussi célibataire et il est célibataire et je veux garder mes options ouvertes et il peut garder ses options ouvertes." La jeune femme est également revenue sur leur fameuse soirée du 2 août chez elle. Elle raconte : "Nous avons vraiment discuté et parlé de tout et ... Je sais que personne ne me croira mais c'était bien de pouvoir nous voir. Nous avions beaucoup de choses à nous raconter." Alors, simples discussions sans conséquences ou stratégie express pour ne pas perdre la face ? Affaire à suivre...