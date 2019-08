Gigi et Bella Hadid : Combat de lutte en bikini à Mykonos

Toute l'année, les top models enchaînent voyages, séances photo et défilés de mode. En été, elles se détendent sur les plus belles plages de la planète. Gigi et Bella Hadid ont choisi celle de Mykonos pour se prélasser au soleil. En bikini, les deux bombes s'amusent... et se battent !

Qui de Gigi ou Bella fera tomber l'autre en premier ? La question s'est posée la semaine dernière (lundi 29 juillet 2019), jour d'un après-midi détente à la plage. Les soeurs de 24 et 22 ans et leurs amies avaient profité du soleil pour se baigner. Une fois dans l'eau, Gigi et Bella se sont livrées à un combat de lutte, avec pour objectif de faire couler l'adversaire. La plus jeune, Bella, a tenté et réussi un o-goshi de judo sur son aînée. Les deux femmes ont fini par tomber.

Habillées de bikinis léopard et marron, Gigi et Bella Hadid ont inévitablement attiré l'attention des regards et d'autres touristes. Elles ont poursuivi leur défilé de maillots deux-pièces sur Instagram, au grand bonheur de leurs dizaines de millions de followers respectifs.