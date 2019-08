Bella Hadid, Kendall Jenner, Nabilla... Les plus beaux bikinis de juillet

Cet été encore, les stars transforment les réseaux sociaux en album photo ! Elles y publient leurs plus beaux souvenirs de vacances, faisant le grand bonheur de millions d'internautes. En juillet, Bella Hadid, Kendall Jenner, Nabilla et bien d'autres ont pris part à un défilé de bikinis virtuel et ont embrasé la Toile.

Mykonos, les Baléares, l'Italie... Les célébrités ont pris leurs destinations de vacances d'assaut ! Elles s'y prélassent au soleil et régalent leurs followers sur les réseaux sociaux, Instagram en tête, de photos d'elles en maillot. Bella Hadid s'est naturellement prêtée au jeu en s'affichant vêtue d'une pièce très échancrée, conçue par la jeune créatrice Louisa Ballou.

Comme Bella, Kendall Jenner, l'ex-Miss France Flora Coquerel et la future maman Nabilla Vergara ont paradé en maillots colorés ! Emily Ratajkowski, la fille de Lionel Richie et compagne de Scott Disick Sofia Richie et Ciara ont exprimé leur amour pour les félins par le biais de tenues tachetées façon léopard. Kylie Jenner et Iris Mittenaere partagent une passion pour les deux-pièces de luxe, siglés Chanel et Fendi.

La chanteuse Kelly Rowland, le mannequin Jordyn Woods et le top model Constance Jablonski ont également participé à ce mois du maillot de bain. De quelle(s) star(s) vous inspirerez-vous cet été ?