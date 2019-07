Nabilla enceinte : bikini et joli ventre très arrondi, elle ravit Tina Kunakey

Nabilla Benattia a sa propre marque de maillot de bain, Off swim, qu'elle met régulièrement en avant sur ses réseaux sociaux. Ce n'est pourtant pas avec l'une de ses créations que la jeune femme de 27 ans s'est dévoilée le dimanche 21 juillet dans une vidéo publiée dans ses stories Instagram.

En effet, la femme de Thomas Vergara, enceinte de leur premier enfant, s'est filmée en bikini à la plage. Comme à son habitude, la future maman n'a pas oublié de s'attarder sur son ventre rond qui la comble de bonheur. Le maillot de bain deux pièces porté par l'ancienne candidate de télé-réalité n'est pas n'importe lequel. Elle a invité ses admirateurs à découvrir en swipe up qu'il s'agit d'une création Tina Kunakey pour Etam.

Flattée que sa création soit ainsi mise en avant par Nabilla Benattia, l'épouse de Vincent Cassel a republié cette vidéo dans ses stories Instagram. Celle qui a donné naissance à une petite fille prénommée Amazonie dans les premiers mois de 2019 y ajouté quelques mots :"Nabilla et son petit homme dans mon patchwork bikini." Tina Kunakey suit l'actualité de son modèle puisqu'elle est au courant que Nabilla Benattia attend un petit garçon. La jeune femme installée à Londres l'a récemment révélé dans les pages du magazine Paris Match dont elle s'est offert la couverture. "Je vais avoir deux garçons à la maison pour me traiter comme une reine. Et puis j'ai hâte d'entendre de nouveaux compliments. Cette fois, ce sera : 'Comme tu es belle maman'", avait-elle confié dans l'interview accompagnant cette grande nouvelle.

Pour ceux qui souhaiteraient obtenir le même maillot de bain que Nabilla créé par Tina Kunakey, il est toujours disponible sur Etam.com. L'ensemble bas + soutien-gorge est proposé à 52 euros. Un prix raisonnable pour faire sensation à la plage cet été...