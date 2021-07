Angelina Jolie en guerre contre Brad Pitt : leur domaine de Miraval en danger ?

Angelina Jolie ira jusqu'au bout. Dans son divorce d'avec Brad Pitt, la star de Maléfique est bien décidée à tout remettre à plat. Outre la bataille sur la garde de leurs enfants, l'actrice s'attaque aussi à leurs biens matériels et financiers communs, dont le chic domaine de Miraval, qui produit un rosé qui se vend à travers le monde.

Comme le rapporte TMZ, Angelina Jolie a sollicité la justice afin de lever le gel sur l'un des actifs qu'elle possède encore en commun avec son ex-mari alors que, jusqu'à présent, l'ensemble de leurs biens sont gelés tant qu'un accord définitif n'a pas été trouvé. L'actrice souhaite pouvoir vendre ses parts qu'elle détient dans la compagnie Nouvel, LLC qui gère les vignes de Miraval, en Provence. La star âgée de 46 ans voudrait vendre à une tierce personne et un deal serait d'ailleurs déjà sur la table. D'où son besoin de vite obtenir la levée du gel. Actuellement, elle ne peut rien faire qui nuirait financièrement à Brad Pitt. Or, ce dernier est très investi dans Miraval et compte bien conserver le domaine qui comprend un château et des vignes.

Dans un communiqué, l'avocat d'Angelina Jolie a expliqué que cela faisait "plusieurs années" que sa célèbre cliente voulait cesser tout échange commercial avec Brad Pitt, ne réduisant leurs relations qu'à "des conditions financières acceptables", notamment sur le versement de pensions alimentaires.

Angelina Jolie et Brad Pitt avaient acheté le domaine de Miraval en 2011 puis engagé d'importantes sommes pour des travaux l'année suivante. L'ex-couple s'était associé à parts égales à la famille Perrin pour exploiter les vignes et produire du vin, à commencer par un rosé qui a récolté plusieurs médailles et se vend un peu partout sur la planète. "Miraval écoule aujourd'hui plus d'un million de bouteilles chaque année", relatait le magazine Racines (édition printemps/été du site Vente à la propriété). De quoi rapporter gros...

Pour l'heure, la demande de l'actrice attendue dans le blockbuster Les Éternels en novembre prochain n'a pas été couronnée de succès. La justice pourrait se pencher dessus qu'en septembre.