Diaporama Angelina Jolie en guerre contre Brad Pitt : leur domaine de Miraval en danger ?

Angelina Jolie et Brad Pitt à la soirée 'WSJ. Magazine Innovator' à New York

Angelina Jolie et Brad Pitt à Cannes en mai 2011.

Exclusif - Angelina Jolie et son fils Pax font du shopping chez "Knoll Home Design" à Los Angeles, le 3 juillet 2021.

11 / 11

Brad Pitt - Avant-première du film "Once Upon a Time in Hollywood" au Odeon Leicester Square à Londres, le 30 juillet 2019.