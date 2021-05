Brad Pitt forcé de se plier à un ultimatum : cet accord qui lui rapporte gros en France

Avec une fortune personnelle estimée par Celebrity Net Worth aux alentours de 300 millions de dollars, l'acteur américain Brad Pitt avait largement de quoi investir sans trop de risques dans l'achat d'un domaine viticole dans le Sud de la France. Depuis 2011, l'acteur du film Once Upon a Time in Hollywood possède ainsi le Château de Miraval et des vignes qui produisent depuis 2012 un vin rosé du même nom. Un succès commercial qui aurait pu ne jamais voir le jour.

Dans les pages du magazine Racines (édition printemps/été du site Vente à la propriété), on peut découvrir un reportage sur les terres de Miraval, dans lequel Charles Perrin prend la parole. Ce dernier fait partie d'une puissante famille viticole appelée à l'aide par Brad Pitt et son ex-épouse Angelina Jolie pour commercialiser un rosé issu de leur domaine. "Au sein du clan Perrin, toutes les décisions se prennent de manière collégiale. Une assemblée extraordinaire est donc organisée au pied levé. Faute de consensus sur l'opportunité d'intervenir à Miraval sans posséder les vignes, le 'non' s'impose d'une courte tête", lit-on. Mais c'était sans compter la volonté de Charles Perrin, flairant l'immensité du potentiel d'action à Miraval...

"Pour éviter de refuser trop sèchement, nous avons proposé à Brad Pitt de créer, à parts égales, une société d'exploitation destinée à faire grandir le domaine. Ce qu'il a accepté, à notre grande et heureuse surprise", raconte Charles Perrin. Et l'acteur aujourd'hui âgé de 57 ans de jouer au partenaire impliqué. "Brad Pitt vient plusieurs fois par an pour goûter les vins et suivre les assemblages. Il participe également aux décisions importantes, qu'il s'agisse de restaurer les murs ancestraux, de planifier de nouvelles plantations ou rénover les caves", peut-on découvrir ; par le passé il a dépensé 10 millions en travaux sur le domaine et le château. Par dessus le marché, c'est de lui que vient l'idée de la forme de la bouteille de rosé Miraval tout comme son étiquette imaginée dans sa caravane de tournage !

Ce succès rapporte désormais beaucoup d'argent à Brad Pitt puisque le rosé Miraval - l'édition 2012 s'était retrouvée dans le top 100 des vins de l'année selon Wine Spectator - est un succès commercial aux quatre coins du monde. "Miraval écoule aujourd'hui plus d'un million de bouteilles chaque année", lit-on.