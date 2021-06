Angelina Jolie : Sa fille Zahara s'est fait opérer !

Maman de six enfants, Angelina Jolie sait comment soigner les petits bobos. Mardi 22 juin 2021, dans les pages du Time, l'actrice s'est entretenue avec un étudiant en médecine, Malone Mukwende, 21 ans, qui a remarqué que les patients noirs ne bénéficiaient pas du même traitement que les patients ayant la peau plus claire.

Il a aussi expliqué, durant son échange avec l'actrice de Maléfique, que les études médicales manquent cruellement d'informations sur la manière dont il faut soigner les peaux foncées. "J'ai remarqué un fossé dans notre apprentissage. Si on nous apprend bien la particularité de chaque type d'éruption cutanée qui peut se manifester, on va toujours nous donner une peau blanche comme référence. On ne saura pas à quoi cette maladie ressemblera sur une peau plus foncée..."

C'est pourquoi le jeune étudiant s'est lancé une mission : collecter des informations sur les problèmes de peaux noires dans un manuel, Mind the Gap et sensibiliser le corps médical !

Un projet à dimension sociale qui a séduit la mère de famille, qui partage le constat de Malone Mukwende et qui a expliqué ne pas comprendre cette discrimination. "J'ai des enfants de différentes origines et je sais que, s'il y a une éruption cutanée, elle sera complètement différente d'une peau à une autre. Mais quand je lis les dossiers médicaux, la référence est toujours la peau blanche", assure l'envoyée spéciale du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. L'artiste a aussi parlé de l'opération de sa fille, Zahara, 16 ans. "Récemment, ma fille, adoptée en Ethiopie, s'est fait opérer et une infirmière m'a dit de les appeler si jamais sa peau devenait rose !"

Malgré son long divorce, Angelina Jolie a choisi de ne pas délaisser ses engagements auprès des associations et thématiques qui lui sont chères. Dimanche 20 juin, elle s'est même déplacée au Burkina Faso pour apporter son soutien aux milliers de réfugiés maliens.