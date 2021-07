Bella Hadid en couple : baisers torrides en bateau avec son nouveau chéri

"Maintenant qu'ils sont sérieux, [Bella Hadid] est heureuse d'être vue avec lui. Elle est vraiment heureuse en ce moment", a confié un proche du mannequin à E! News. Bella et Marc sont en couple depuis le printemps dernier et se sont d'abord montrés discrets. Ils s'étaient rencontrés pour la première fois bien avant, à New York, et se sont croisés à plusieurs reprises. Marc Kalman exerce le métier de directeur artistique et a collaboré sur de nombreux projets de musique et de mode, notamment avec le rappeur Travis Scott.

Bella Hadid a également présenté son nouveau petit ami à sa famille. "Il a côtoyé Gigi [Hadid, la grande soeur de Bella, NDLR], Zayn [Malik, le compagnon de Gigi Hadid et papa de sa fille Khai, NDLR] et Yolanda [Hadid, la maman de Gigi et Bella, NDLR] à plusieurs reprises et ils l'ont tous apprécié et validé", ajoute l'informateur d'E! News. Eux aussi ont visiblement fait le deuil de la relation de Bella et The Weeknd, qui s'est définitivement achevée en août 2019.

Entre temps, la jolie brune a vécu une brève amourette avec Duke Nicholson, le petit-fils de Jack Nicholson.