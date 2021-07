Bella Hadid en couple : elle officialise avec son nouveau chéri

"En bonne santé, au travail et aimée", ajoute Bella Hadid dans son commentaire. La petite soeur de Gigi Hadid est effectivement débordée. Elle a enchaîné deux allers-retours entre Paris et Cannes en jet privé, pour assister au défilé Haute Couture de Balenciaga puis le soir même à la soirée de la maison de joaillerie Chopard, en marge du 74e Festival de Cannes.

Bella Hadid avait justement fait sensation à la cérémonie d'ouverture du festival de cinéma. Vêtue d'une robe Jean Paul Gaultier (collection Haute Couture printemps-été 2002), la jolie brune était notamment tombée sur Carla Bruni au sommet des marches du Palais des Festivals.

Avant de poser ses valises sur la Croisette, Bella a activement participé à la Fashion Week de Paris. Elle a défilé pour Off-White™ et Jacquemus, et assisté au défilé consacré à la nouvelle collection masculine de Dior.

Côté coeur, Bella Hadid a vécu une brève amourette avec Duke Nicholson, le petit-fils de Jack Nicholson. Sa précédente relation connue, avec le chanteur The Weeknd, a pris fin en août 2019. Bella et Abel (le vrai prénom de The Weeknd) s'étaient pourtant remis ensemble un an plus tôt, en mai 2018, après une première séparation au cours de l'automne 2016.